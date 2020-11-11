Стамбул, Турция, , 22:51 — REGNUM Сборная Турции сыграла вничью с национальной командой Хорватии в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле и завершилась со счетом — 3:3.

Счет встречи был открыт на 23-й минуте, турецкий нападающий Тосун реализовал одиннадцатиметровый удар. Также в составе сборной Турции отличились полузащитники Дениз Тюрюч и Дженгиз Ундер.

Со стороны сборной Хорватии итоговый счет помогли сформировать полузащитник Марио Паралич, а также нападающие Анте Будимир и Йосип Брекало.