Зинсхайм, Германия, , 22:27 — REGNUM Согласно информации на официальном сайте «Хоффенхайма», в немецком клубе обнаружены новые случаи заражения по итогам недавнего раунда тестирования.

Руководство команды приняло решение, что клуб в полном составе отправится на карантин в связи с растущим числом заболеваний.

«Мы не можем объяснить этот рост. Мы уже несколько месяцев следуем правилам гигиены. Во время пандемии обходились без единого случая положительного теста. Сейчас она жестко бьет по нам», — рассказал директор клуба Александр Розен.