Атланта, США, , 21:39 — REGNUM Клуб НБА «Атланта Хокс» на своем официальном сайте объявил о назначении 56-летнего Нэйта Макмиллана на пост ассистента главного тренера.

Макмиллан вошел в тренерский штаб, который возглавляет 44-летний Ллойд Пирс. Он тренирует «Атланту» с 2018 года.

Ранее Макмиллан на протяжении четырех лет занимал должность главного тренера «Пэйсерс», но был уволен в августе этого года.

В качестве тренера Макмиллан провел свыше 1100 игр, его процент побед составляет 52,9% (661 — 588).