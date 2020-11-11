Милан, Италия, , 20:55 — REGNUM Полузащитник «Милана» Хакан Чахланоглу интересен европейским футбольным грандам.

Согласно информации портала AS, турецкий хавбек может сменить прописку этим летом. Он входит в список интересов «Манчестер Юнайтед», «Интера», «Ювентуса» и «Атлетико». Срок действия контракта с «Миланом» истекает в июне 2021 года.

Сообщается, что «Милан» также намерен сохранить футболиста в своих рядах, заключение контракта с ним является одной из приоритетных целей клуба.

В текущем сезоне 26-летний игрок отличился одной голевой передачей в семи матчах Серии А.