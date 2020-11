Копенгаген, , 18:24 — REGNUM 11 ноября в рамках второго тура группы C онлайн-турнира по CS: GO Nine to Five 6 Dawn датчане из Copenhagen Flames одержали победу над польской пятеркой Farming Simulator со счетом 2:1.

Счет по картам:

Nuke: Copenhagen Flames 16:8 Farming Simulator

Mirage: Copenhagen Flames 12:16 Farming Simulator

Vertigo: Copenhagen Flames 16:13 Farming Simulator

Самым ценным игроком матча был признан Нико «nicoodoz» Тамжиди, коэффициент k/d которого составил 1,59.