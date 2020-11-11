Хельсинки, , 15:39 — REGNUM Ещё семь человек заразились коронавирусом в финском хоккейном клубе «Йокерит». Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе команды.

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Отмечается, что в группе, которая находится на карантине, тесты на коронавирус дали положительный результат ещё у семи человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч КХЛ «Металлург» и «Йокерит» отменён из-за вспышки коронавируса в финском клубе.

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