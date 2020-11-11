Тбилиси, 11 ноября 2020, 15:28 — REGNUM Грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия заразился коронавирусом. Об этом 11 ноября сообщает Федерация футбола Грузии (ФФГ).
Отмечается, что вместе с Кварацхелией заразился один футболист грузинской команды — Леван Шенгелия.
«10 ноября тестирование двух футболистов показало положительные результаты. Повторные тесты Кварацхелии и Шенгелии подтвердили коронавирус», — говорится в сообщении.
12 ноября в Тбилиси состоится матч сборных Грузии и Северной Македонии. Победитель получит право сыграть в финальной части чемпионата Европы.