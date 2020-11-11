Фаэнца, Италия, , 14:57 — REGNUM Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят заявил, что его шансы остаться в «Альфа Таури» на сезон-2021 крайне малы. Об этом 11 ноября сообщает Autosport.

«Послушайте, у меня нет иллюзий, дела обстоят сложно. На самом деле шансы остаться в «Альфа Таури» невелики, конечно», — сказал Квят.

Он добавил, что продолжит бороться за место в команде до последнего, поскольку впереди ещё несколько гонок и есть возможность хорошо выступить.

Напомним, 1 ноября Квят занял четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.

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