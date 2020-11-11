Фаэнца, Италия, 11 ноября 2020, 14:57 — REGNUM Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят заявил, что его шансы остаться в «Альфа Таури» на сезон-2021 крайне малы. Об этом 11 ноября сообщает Autosport.
«Послушайте, у меня нет иллюзий, дела обстоят сложно. На самом деле шансы остаться в «Альфа Таури» невелики, конечно», — сказал Квят.
Он добавил, что продолжит бороться за место в команде до последнего, поскольку впереди ещё несколько гонок и есть возможность хорошо выступить.
Напомним, 1 ноября Квят занял четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.
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