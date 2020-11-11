Хельсинки, , 14:21 — REGNUM Матч между магнитогорским «Металлургом» и финским «Йокеритом» отменён. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Причиной отмены встречи стала вспышка коронавируса в финском клубе. Большая часть игроков, тренеров и врачей команды находится на карантине, а на подачу выездных документов на новичков команды не остается времени.

Решение по возможному переносу матча будет принято позднее.

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7 ноября стало известно, что три представителя «Йокерита» заразились коронавирусом. 10 ноября сообщалось, что 14 игроков команды находятся в списке травмированных. В тот же день «Йокерит» провёл матч со СКА, в котором проиграл со счётом 1:4.

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