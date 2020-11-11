Вена, , 13:42 — REGNUM Лучшим спортсменом 2020 года в Австрии признан теннисист, третья ракетка мира Доминик Тим. Об этом 11 ноября сообщает ORF.

Церемония награждения состоялась в Вене 10 ноября. Тим впервые стал обладателем этой награды. До этого в течение пяти лет приз получал горнолыжник Марсель Хиршер.

В сезоне-2020 Тим впервые в карьере выиграл турнир серии «Большого шлема» — Открытый чемпионат США (US Open). За карьеру он завоевал 17 титулов в одиночном разряде.

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