История вопроса

Екатеринбург в 2023 году может принять летнюю Универсиаду. После Казани и Красноярска он может стать третьим городом России, где состоится такое масштабное мероприятие.



О том. что заявка подана, в марте на встрече с членами исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта (FISU) заявил президент России Владимир Путин. Он отметил. что если проведение мероприятия будет снова доверено России, то «мы будем стараться сделать так, чтобы оно было ярким и красивым».