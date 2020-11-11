Екатеринбург, 11 ноября 2020, 14:12 — REGNUM В Екатеринбурге официально запустили часы обратного отсчёта до Всемирных летних студенческих игр — 2023. Об этом говорится в официальной группе соревнований.
Часы отсчитывают 1000 дней до начала соревнований. Игры пройдут 7−19 августа 2023 года в Екатеринбурге.
На церемонии запуска присутствовали глава города Александр Высокинский, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, глава исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов. Также жителям представили талисманы Универсиады — девочку-малахит Хитти, оленя Ягги и соболёнка Кедри.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе представили макет спортивной деревни Универсиады-2023.
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