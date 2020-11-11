Прага, , 13:31 — REGNUM Тюремное заключение сроком до 10 лет грозит олимпийскому чемпиону 1998 года по хоккею Роману Чехманеку. Об этом 11 ноября сообщает чешский портал iSport.cz.

49-летний чешский хоккеист обвиняется в мошенничестве на крупную сумму. Отмечается, что в период с 2011 по 2014 год он заключал контракты с намерением «получить имущественную выгоду, хотя его финансовое состояние не позволяло это сделать».

Областной суд города Злин отложил рассмотрение дела в связи с неявкой свидетеля. Процесс продолжится в декабре.

В составе сборной Чехии Чехманек стал олимпийским чемпионом (1998) и двукратным чемпионом мира (1999, 2000).