Москва, , 12:49 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко не заинтересован в реванше с бразильцем Фабрисио Вердумом. Об этом заявил президент промоушена Bellator Скотт Кокер.

«Я говорил один раз с Фёдором на эту тему. Это не важно для Фёдора — подраться с кем-то, кому он проигрывал в прошлом», — цитирует Кокера ТАСС.

Напомним, первый бой Емельяненко и Вердума состоялся в июне 2010 года. Тогда бразилец победил болевым приемом.

Всего в активе Емельяненко 39 побед и шесть поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся. На счету Вердума 24 победы, девять поражений и одна ничья.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Емельяненко заявил, что готов провести бой-реванш с Вердумом.

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