Питтсбург, США, , 12:43 — REGNUM Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что перенёс заражение коронавирусом. Об этом 11 ноября он сказал в эфире «Матч ТВ».

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"Да, я переболел коронавирусом. Симптомов никаких не было», — сказал Малкин.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).