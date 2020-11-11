Москва, , 12:30 — REGNUM Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов вызван в сборную России. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба команды.

«Вызов в национальную команду получил нападающий Фёдор Чалов, тренировавшийся в Новогорске с молодежной сборной России», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало, сразу три игрока сборной России могут быть заражены коронавирусом. Сомнительные результаты тестов получили Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой.

12 ноября сборная России должна сыграть товарищеский матч с Молдавией, а 15 и 18 ноября — с Турцией и Сербией в рамках Лиги наций.

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