Москва, , 12:25 — REGNUM Три футболиста сборной России могут быть заражены коронавирусом. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба команды.

«Национальная сборная России строго в соответствии с регламентом проводит тестирования на ПЦР в лаборатории, определённой УЕФА», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сомнительные результаты тестов получили три игрока — Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой.

Каждый из них в общей сложности сдал пять тестов, три из которых были отрицательными. При этом ни у одного из футболистов нет никаких симптомов, а один из них уже перенёс COVID-19 несколько месяцев назад, у него выявили высокий уровень антител.

Сейчас врачи сборной России проводят консультации с УЕФА, поскольку высока вероятность ложноположительного результата.

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