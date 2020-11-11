Тюмень, , 12:10 — REGNUM Биатлонист Евгений Гараничев выиграл контрольный старт для участия в Кубке мира. Об этом 11 ноября сообщил тренер команды Тюменской области Максим Кугаевский.

Гараничев победил в спринте, который проводился на тренировочном сборе сборной России в Ханты-Мансийке. Гонка является частью отбора в состав национальной команды на первые четыре этапа Кубка мира.

Вторым стал Петр Пащенко. Третье место поделили Антон Бабиков и Эдуард Латыпов.

В состав мужской команды на первые четыре этапа Кубка мира будут включены шесть или семь спортсменов. Александр Логинов и Матвей Елисеев получат места без отбора, поскольку они попали в топ-30 зачёта Кубка мира по итогам сезона 2019/20.

Первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2020/21 стартует 28 ноября.