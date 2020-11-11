Махачкала, , 11:25 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов может провести ещё один бой. На это намекнул менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз, опубликовав пост в Twitter.

«30−0», — написал Абдель-Азиз.

Напомним, в настоящее время статистика Нурмагомедова в смешанных единоборствах — 29:0, т. е. 29 побед и ни одного поражения.

24 октября он победил Джастина Гэтжи на турнире UFC 254, а после боя объявил о завершении карьеры.

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