Махачкала, 11 ноября 2020, 11:25 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов может провести ещё один бой. На это намекнул менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз, опубликовав пост в Twitter.
«30−0», — написал Абдель-Азиз.
Напомним, в настоящее время статистика Нурмагомедова в смешанных единоборствах — 29:0,
24 октября он победил Джастина Гэтжи на турнире UFC 254, а после боя объявил о завершении карьеры.
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