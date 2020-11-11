Лас-Вегас, США, , 11:08 — REGNUM Бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье пройдёт 23 января на «Бойцовском острове». Об этом 11 ноября заявил президент UFC Дэна Уайт.

Предполагается, что бой Макгрегор — Порье возглавит турнир UFC 257.

Для Макгрегора этот поединок станет первой за год. В последний раз он выходил в октагон в январе 2020 года, когда нокаутировал Дональда Серроне. Порье в июне 2020 года победил Дэна Хукера.

Порье и Макгрегор уже встречались в 2014 году. Тогда ирландец одержал досрочную победу.

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