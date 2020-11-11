Бостон, США, , 10:14 — REGNUM Восьмикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Том Хейнсон умер на 87-м году жизни. Об этом 11 ноября сообщает CNN.

Хейнсон является членом Зала славы НБА. Причём он — один из четырёх человек, который был принят в Зал славы и как игрок, и как тренер.

В составе «Бостон Селтикс» Хейнсон стал восьмикратным чемпионом НБА. Он выступал за клуб с 1956 по 1965 годы.

С 1969 по 1978 год Хейнсон был главным тренером в «Бостоне» и привёл команду к двум чемпионским титулам — в 1974 и 1976 годах.