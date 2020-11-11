Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Новый сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) должен начаться 22 декабря. Об этом ноября сообщил журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

Отмечается, что руководство клубов НБА одобрило изменения в коллективном договоре на сезон 2020/21, согласованные ранее профсоюзом игроков.

Теперь сезон должен стартовать 22 декабря. Регулярный чемпионат будет усечённым — 72 матча вместо 82.

Читайте ранее в этом сюжете: В НБА определились, когда начнёт действовать рынок свободных агентов