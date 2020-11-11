Тулуза, Франция, , 09:54 — REGNUM Бывший вратарь сборной Франции по футболу Фабьен Бартез вошёл в тренерский штаб клуба «Тулуза». Об этом ноября сообщается на сайте команды.

Бартез занял пост тренера-консультанта. Он будет работать с тренером вратарей Патрисом Гараном до конца сезона 2020/21. «Тулуза».в настоящее время выступает в Лиге 2.

Фабьен Бартез является воспитанником «Тулузы». Также он играл за «Марсель», «Монако», «Нант» и «Манчестер Юнайтед».

В составе сборной Франции в 1998 году он стал чемпионом мира, в 2000 году — чемпионом Европы.