Лондон, , 09:22 — REGNUM За возврат правила трёх замен проголосовали большинство клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом 11 ноября заявил гендиректор АПЛ Ричард Мастерс, сообщает Goal.

«Уже было два голосования по этому вопросу на клубном уровне, и оба поддержали три замены, то есть возвращение к той модели, которая была исторической», — сказал Мастерс.

По его словам, вряд ли в дальнейшем что-то изменится.

Таким образом, он ответил на призывы главных тренеров «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы вернуть пять замен в матче.

Напомним, в конце сезона 2019/20 большинство лиг ввело правило пяти замен в связи с ситуацией с коронавирусом. Однако перед стартом сезона 2020/21 в АПЛ это правило отменили и вернулись к трём заменам.