Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM Талисманами Всемирных летних студенческих игр — 2023 стали три персонажа. Их показали в телепередаче «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

Гостей Универсиады будут встречать девушка-блогер Хитти, олень и спортсмен-любитель Ягги, а также «импозантный музыкант», соболёнок Кедри. Персонажей представил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Финальный выбор делала экспертная комиссия, а перед этим в три тура проходило общенародное голосование, где каждый гражданин России мог выбрать понравившийся вариант.

Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге в августе 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге разместили часы обратного отсчёта до начала Универсиады-2023.

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