Амстердам, , 08:50 — REGNUM Нидерландский полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена заразился коронавирусом. Об этом 11 ноября сообщается на сайте сборной Нидерландов.

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Отмечается, что тест Вильены дал положительный результат. Футболист покинул тренировочный лагерь сборной Нидерландов и не поможет команде в ближайших играх.

Де Вильена играет за «Краснодар» с 2019 года. За сборную Нидерландов он выступает с 2016 года.

11 ноября сборная Нидерландов проведёт в Амстердаме товарищеский матч с командой Испании, а затем сыграет в Лиге наций со сборными Боснии и Герцеговины (15 ноября) и Польши (18 ноября).