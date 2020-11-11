Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в новом сезоне будут проводиться по новой схеме. Об этом 11 ноября сообщил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

«Возможно, будет проводиться множество матчей подряд, без путешествий. После чего можно будет вернуться домой на неделю, побыть с семьёй», — сказал Беттмэн.

По его словам, это будет не так эффективно, как «пузырь», но есть возможность минимизировать риски, связанные с пандемией коронавируса.

Он добавил, что в настоящий момент лига находится в середине работы по началу сезона, а целью является возврат к обычному графику со следующей осени.