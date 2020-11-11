Токио, , 05:36 — REGNUM Правительство Японии предполагает освободить прибывающих на Олимпиаду в Токио в 2021 году иностранцев от прохождения обязательного двухнедельного карантина. Об этом 11 ноября сообщает агентство Kyodo.

Одновременно для гостей Олимпиады станет обязательным условием для въезда в страну предъявление нескольких справок, подтверждающих получение отрицательных результатов тестирования на коронавирус. Власти также планируют осуществлять мониторинг иностранных граждан и допускают возможность отказа во въезде в Японию для зрителей из стран с негативной ситуацией с коронавирусной инфекцией.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, из-за пандемии SARS-CoV-2 были перенесены на 2021 год, их проведение намечено на период с 23 июля по 8 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, о своём твёрдом намерении провести летние Олимпийские игры в Токио, которые были из-за пандемии коронавируса перенесены с 2020 на 2021 год, заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

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