Питтсбург, США, , 23:59 — REGNUM Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

«Хотел бы я всю свою карьеру в НХЛ провести в одном клубе? Не будем загадывать, но в «Питтсбурге» меня все устраивает. Я не тот человек, который любит переезжать из города в город в поисках тепла или океана. Конечно, хочется быть там, где ребенку лучше, но эта команда 16 лет назад меня выбрала, и я собираюсь служить ей верой и правдой.

Я уже начал подумывать о возрасте — не так много остается до 40-летия. Тем более когда ты неудачно выступил, есть желание снова выйти на лед и доказать, что команда у нас хорошая», — рассказал хоккеист в прямом эфире Матч ТВ.