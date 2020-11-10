Хельсинки, , 23:52 — REGNUM Петербургский СКА разгромил в гостях финский «Йокерит» в рамках очередного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Хартвалл Арена» и завершилась победой гостей со счетом 4:1.

В составе петербургской команды голами отличились Владимир Ткачев, Миро Аалтонен, Евгений Тимкин и Егор Кетов, который также отдал голевую передачу. Единственную шайбу хозяев забросил Мика Партанен.

СКА занимает вторую строчку на Западе с 29 очками на счету. «Йокерит» набрал 23 очка в 18 матчах и идет на восьмом месте.