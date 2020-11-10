Киев, , 23:38 — REGNUM Полузащитник «Шахтера» бразилец Тете рассказал, что в будущем хотел бы выступать за «Барселону».

«Я всегда говорю, что футболисты хотят идти вперед. Мечтать об игре за большой клуб нормально, и я тоже об этом мечтаю.

Я мечтаю выступать за «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Барселону». Но к «Барсе» у меня особые чувства, я болею за нее с детства. Я очень хотел получить футболку Месси, когда был мальчиком, и страсть становилась сильнее с каждым днем», — приводит слова футболиста портал beIN Sports.

В этом сезоне 20-летний бразилец отдал две передачи в девяти матчах.