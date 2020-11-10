Москва, , 22:31 — REGNUM Московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА в рамках очередного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счетом 4:3 в пользу «красно-белых» в овертайме.

В составе «Спартака» две шайбы на свой счет оформил словацкий форвард Мартин Бакош, он стал автором победной шайбы в овертайме. По одному голу отличились Сергей Широков и Артем Сериков. В составе «армейцев» отметились Николай Голдобин, Максим Мамин и Антон Слепышев.

Таким образом, «Спартак» впервые в текущем сезоне обыграл ЦСКА.

«Красно-белые» занимают шестую строчку на Западе, набрав 25 очков в 23 матчах. «Армейцы» возглавляют конференцию с 37 баллами на счету.