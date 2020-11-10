Вулвергемптон, Великобритания, , 21:55 — REGNUM Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килмен признался, что рассматривает возможность стать игроком сборной России или Украины.

«Вопрос остается открытым. Когда я был младше, я иногда оставался в Москве, проводил много времени в Киеве, где все еще живут родственники по линии мамы.

Родственники по линии отца переехали в Нью-Йорк, так что мой русский не так хорош, как мог бы быть. Но я могу на нем говорить», — рассказал игрок «Вулверхэмптона» BBC.

В текущем сезоне британец отличился одной голевой передачей в пяти матчах АПЛ.