Ярославль, , 21:39 — REGNUM Ярославский «Локомотив» разгромил «Барыс» с преимуществом в пять шайб в рамках очередного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счетом 7:2.

Таким образом, «железнодорожники» выиграли 12 из 13 последних матчей. Коллектив уступил «Автомобилисту» 28 октября в овертайме и, несмотря на поражение, удержал серию с набранными очками, которая уже длится 13 матчей.

На данный момент «Локо» занимает третье место на Западе, набрав 36 очков в 23 матчах.