Лондон, , 20:36 — REGNUM Спортивный портал Goal.com назвал 50 лучших футболистов мира по итогам сезона 2019/2020. В рейтинг вошли 25 игроков из женских и, соотвественно, 25 из мужских команд.

Топ-10 лучших футболистов планеты по мнению Goal.com:

1. Роберт Левандовски («Бавария»);

2. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

3. Лионель Месси («Барселона»);

4. Неймар («ПСЖ»);

5. Криштиану Роналду («Ювентус»);

6. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

7. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

8. Карим Бензема («Реал»);

9. Томас Мюллер («Бавария»);

10. Садьо Мане («Ливерпуль»);