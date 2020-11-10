Лондон, 10 ноября 2020, 20:36 — REGNUM Спортивный портал Goal.com назвал 50 лучших футболистов мира по итогам сезона 2019/2020. В рейтинг вошли 25 игроков из женских и, соотвественно, 25 из мужских команд.
Топ-10 лучших футболистов планеты по мнению Goal.com:
1. Роберт Левандовски («Бавария»);
2. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
3. Лионель Месси («Барселона»);
4. Неймар («ПСЖ»);
5. Криштиану Роналду («Ювентус»);
6. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
7. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
8. Карим Бензема («Реал»);
9. Томас Мюллер («Бавария»);
10. Садьо Мане («Ливерпуль»);