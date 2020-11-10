Москва, , 17:03 — REGNUM Авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную 14-го тура Российской Премьер-лиги 2020/21. В сборную тура вошли три футболиста московского «Динамо» — Роман Евгеньев, Даниил Фомин и Даниил Лесовой, два футболиста ЦСКА — Константин Кучаев и Никола Влашич, два футболиста «Зенита» — Дуглас Сантос и Артем Дзюба. Также в сборную попали Александр Соболев, Денис Кулаков, Зоран Нижич, Матвей Сафонов.

Наивысшую оценку за тур получил Даниил Лесовой (9,21), отметившийся забитым мячом и голевой передачей в матче с московским «Локомотивом».