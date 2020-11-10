Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM 31-летний центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен пропустит два ближайших матча сборной Хорватии из-за травмы сухожилия, сообщает хорватская газета Glas Istre. Хорватский защитник пропустит матчи со сборными Турции (11-е ноября) и Швеции (14-е ноября). При этом футболист сможет сыграть со сборной Португалии 17-го ноября в рамках Лиги Наций УЕФА.

В текущем сезоне Ловрен принял участие в 18-ти матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.