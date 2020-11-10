Лондон, , 16:28 — REGNUM 29-летний опорный полузащитник лондонского «Челси» и национальной сборной Франции Н’Голо Канте может перейти в миланский «Интер», который тренирует Антонио Конте, сообщает Goal. Канте работал с Конте в период с 2016-го по 2018-й годы.

Канте перешел из «Лестера» в «Челси» летом 2016-го года. «Пенсионеры» заплатили за футболиста 38 миллионов евро.

На данный момент transfermarkt оценивает французского полузащитника в 70 миллионов евро. Текущее соглашение Канте с «Челси» рассчитано до конца сезона 2022/23.

В текущем сезоне Канте принял участие в 12-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей.