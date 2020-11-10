Москва, , 16:23 — REGNUM В показательных выступлениях на этапе Гран-при в Москве примет участие олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Об этом говорится на портале «Яндекс.Афиша», занимающемся распространением билетов на мероприятие.

Этап Гран-при состоится в Москве с 20 по 22 ноября. Показательные выступления должны пройти в последний день турнира.

Напомним, в декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Помимо золотой медали Олимпиады, Загитова выиграла серебро Игр-2018 в командных соревнованиях. В её активе также золото чемпионатов мира и Европы и победа в финале Гран-при.