Москва, , 15:46 — REGNUM Российский боксёр Марк Урванов проведёт бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) против Рене Альварадо из Никарагуа. Об этом 10 ноября сообщает ТАСС.

«Вероятнее всего, Марк будет боксировать против Альварадо в США в начале следующего года», — сообщили в команде спортсмена.

Отмечается, что точные дата и место боя пока неизвестны.

На счету Урванова 18 побед (10 — нокаутом), два поражения и одна ничья. Альварадо является чемпионом мира по версии WBA во втором полулёгком весе, в его активе 32 победы (21 — нокаутом) и восемь поражений.