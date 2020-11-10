Москва, , 15:29 — REGNUM Сборная России по футболу в полном составе тренируется на базе в Новогорске. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе команды.

«Вся команда в сборе. В общей группе тренируются 27 человек», — рассказали в пресс-службе.

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Молдавии 12 ноября в гостях.

Ранее сообщалось, что 9 ноября полузащитники Алексей Миранчук («Аталанта») и Денис Черышев («Валенсия») последними приехали на сбор национальной команды.

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