Хельсинки, , 14:52 — REGNUM В финском хоккейном клубе «Йокерит» сразу 14 игроков находятся в списке травмированных. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба команды.

По состоянию на утро 10 ноября травмированными значатся вратарь Янис Калниньш, защитники Алекс Грант, Никлас Фриман, Джонатан Пудас, Давид Скленичка и Томми Кивистё, а также форварды Никлас Енсен, Брайан О'Нилл, Джордан Шрёдер, Петер Регин, Вели-Матти Савинайнен, Антти Пильстрём, Юлиус Юнттила и Хенрик Хаапала.

10 ноября «Йокерит» должен провести домашний матч регулярного чемпионата КХЛ со СКА.