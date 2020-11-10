Рим, , 14:26 — REGNUM Три футболиста «Ромы» получили положительный результат тестов на коронавирус. Об этом 10 ноября сообщает Football Italia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

По информации издания, инфекция выявлена у защитников Федерико Фасио и Давиде Сантона и у полузащитника Лоренцо Пеллегрини.

Ранее коронавирусом заразился форвард и капитан «Ромы» Эдин Джеко.

«Рома» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, в активе команды 14 очков в семи турах.