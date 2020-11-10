Москва, , 14:22 — REGNUM Гран-при России «Формулы-1» в 2021 году пройдёт с 24 по 26 сентября в Сочи. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба «королевских автогонок».

Руководство «Формулы-1» опубликовало предварительный календарь сезона 2021 года. В календаре значатся 22 этапа. Причём в их число не вошел Гран-при Вьетнама.

Сезон в «Формуле-1» традиционно начнется в Австралии (19−21 марта) и завершится в Абу-Даби (3−5 декабря). Гран-при России состоится 24−26 сентября.

Напомним, из-за пандемии коронавируса календарь сезона-2020 состоит всего из 17 этапов.