Лондон, 10 ноября 2020, 13:09 — REGNUM Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» намерен выкупить нападающего Гарета Бэйла у мадридского «Реала». Об этом 10 ноября сообщает Calciomercato.
По информации издания, в «Тоттенхэме» довольны игрой Бэйла и готовы предложить «Реалу» €15 млн за трансфер.
Отмечается, что «Реал» видит в этом плюс, поскольку продажа Бэйла позволит ему значительно сократить зарплатную ведомость.
Напомним, в сентябре 31-летний Бэйл вернулся в «Тоттенхэм», перейдя из «Реала» на правах аренды.
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