Лондон, , 13:09 — REGNUM Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» намерен выкупить нападающего Гарета Бэйла у мадридского «Реала». Об этом 10 ноября сообщает Calciomercato.

По информации издания, в «Тоттенхэме» довольны игрой Бэйла и готовы предложить «Реалу» €15 млн за трансфер.

Отмечается, что «Реал» видит в этом плюс, поскольку продажа Бэйла позволит ему значительно сократить зарплатную ведомость.

Напомним, в сентябре 31-летний Бэйл вернулся в «Тоттенхэм», перейдя из «Реала» на правах аренды.

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