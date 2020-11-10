Манчестер, Великобритания, , 13:06 — REGNUM Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд выбыл из строя на три недели из-за травмы. Об этом 10 ноября сообщает Goal.

Александер-Арнольд получил повреждение икроножной мышцы в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Сити». Он был заменён на 63-й минуте.

Послематчевое обследование показало, что 22-летний футболист пропустит не менее трех недель и вернётся на поле не раньше декабря.

Напомним, «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в восьмом туре АПЛ — 1:1.

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