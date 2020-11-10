Москва, , 12:21 — REGNUM На 92-м году жизни умер советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Светлая память об Игоре Борисовиче Москвине останется в сердцах его учеников, коллег, всех людей, преданных фигурному катанию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Москвин скончался после тяжёлой болезни. Он до последнего времени занимался тренерской работой, помогал и консультировал спортсменов и тренеров

Москвин выступал в паре с Майей Беленькой и трижды становился чемпионом СССР (1952, 1953, 1954). После завершения спортивной карьеры он сразу приступил к тренерской работе.