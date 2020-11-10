Минск, , 11:53 — REGNUM Главный тренер минского хоккейного клуба «Динамо» Крэйг Вудкрофт заразился коронавирусом. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба команды.

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«Болезнь протекает с небольшим количеством симптомов, так что я надеюсь пройти через этот период с минимальными потерями», — сказал Вудкрофт.

Исполняющим обязанности главного тренера команды в период изоляции канадского специалиста будет Михаил Грабовский.

50-летний Вудкрофт тренирует минское «Динамо» с 2019 года. В турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команда занимает шестое место, набрав 24 очка в 22 матчах.