Буэнос-Айрес, , 11:16 — REGNUM Бывший защитник московского «Спартака» Николас Пареха объявил о завершении карьеры. Об этом 10 ноября он заявил в Instagram.

«Я давно боролся с травмой колена, чтобы вернуться в футбол, но, к сожалению, недавно мне сказали, что снова нужно пройти операцию», — написал Пареха.

По его словам, это обстоятельство, а также ситуация, сложившаяся из-за коронавируса, затрудняет возвращение. Поэтому 36-летний игрок принял решение уйти из профессионального футбола.

Аргентинский футболист играл за «Спартак» с 2010 по 2014 год. В составе красно-белых он провёл 47 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. В сезоне 2011/12 он стал серебряным призёром чемпионата России.