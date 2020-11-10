Флоренция, Италия, , 10:50 — REGNUM Главным тренером итальянского футбольного клуба «Фиорентина» стал Чезаре Пранделли. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Пранделли сменил на посту наставника команды Джузеппе Якини. В настоящее время «Фиорентина» после семи туров занимает 12-е место в таблице Серии А, на счету команды восемь очков.

Пранделли тренировал «Фиорентину» с 2005 по 2010 год. Он стал последним специалистом, под руководством которого команда выходила в Лигу чемпионов. В 2008 году Пранделли был признан тренером года в Италии.

Читайте ранее в этом сюжете: «Фиорентина» может уволить своего главного тренера Якини – СМИ