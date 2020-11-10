Турин, Италия, , 10:37 — REGNUM Три клуба итальянской Серии А проявляют интерес к хавбеку «Рубина» Хвиче Кварацхелии. Об этом 10 ноября сообщает Calciomercato.

По информации издания, главным претендентом на 19-летнего футболиста является «Торино». Кроме того, грузинским игроком интересуются «Удинезе» и «Сассуоло».

В сезоне 2020/21 Кварацхелия сыграл за «Рубин» 14 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных пасов. В течение трёх последних месяцев он признаётся лучшим игроком команды.